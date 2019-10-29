РИАМО - 29 окт. То, что взносы собственников садовых или огородных участков, не являющихся членами товарищества, освободили от налога на прибыль, позволит подмосковным дачникам не платить лишние налоги и снизить размер взносов, сообщил РИАМО первый заместитель председателя Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Со вторника в России вступили в силу изменения в Налоговый кодекс. Теперь при налогообложении прибыли не будут учитываться доходы, которые вносят собственники садовых или огородных земельных участков, не являющиеся членами товарищества.

«С 1 января 2019 года все взносы в СНТ должны поступать по безналичному расчету. В связи с этим возникла проблема налогообложения платежей садоводов-индивидуалов. Членские и целевые взносы, согласно Налоговому кодексу, не подлежат налогообложению, а платежи садоводов-индивидуалов включаются в налогооблагаемую базу, несмотря на то что они расходуются и оплачиваются так же, как и взносы членов товарищества», — сказал Чаплин.

По его словам, если в прошлом году индивидуалы могли заплатить деньги в кассу СНТ наличными, то теперь при поступлении этих платежей на расчетный счет товарищества по итогам 2019 года пришлось бы уплачивать налог в размере 6% при упрощенной системе налогообложения.

«Это вызывает неравенства между членами товарищества и садоводами-индивидуалами, хотя, по новому закону, все обязаны платить одинаково, у всех равные права и обязанности», — подчеркнул Чаплин.

Он добавил, что, в соответствии с новой редакцией статьи 251 НК РФ, при определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитывается плата, вносимая собственниками и иными правообладателями садовых или огородных земельных участков, не являющимися членами товарищества, за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, за текущий и капитальный ремонт объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования и расположенных в границах территории садоводства или огородничества, за услуги и работы товарищества по управлению таким имуществом.

Данное положение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

«Эта мера уравнивает в финансовых правах всех владельцев участков в СНТ независимо от членства. Это федеральная норма», — отметил Чаплин.

Он уточнил, что это поможет подмосковным дачникам не платить лишние налоги и снизить размер взносов.