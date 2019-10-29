РИАМО - 29 окт. Лекарственный препарат «Фризиум» для детей начнут выдавать в столице с 30 октября, сообщила директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава.

«В Москве детям будут выдавать препарат, начиная с утра среды (30 октября - ред.) в аптеках Центра лекарственного обеспечения департамента здравоохранения Москвы. Обзванивать родителей и приглашать получать препарат будет дирекция департамента здравоохранения», – написала Мониава в Facebook.

В Московской области раздавать фризиум будет ГБУЗ Московской области «Психоневрологическая больница для детей с поражением ЦНС с нарушением психики», добавила она.

В начале сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился закупить за рубежом не зарегистрированные в России лекарства для детей, которые страдают хроническими заболеваниями. Это, в частности, диазепам, фенобарбитал, мидазолам и клобазам, известный как «Фризиум».