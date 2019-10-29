РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 29 окт. Дорожные службы Люберец готовы к выпадению первого снега, закуплены 213 тонн реагентов, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Для прохождения зимнего периода в округе заготовлено 3372 кубометра пескосоляной смеси и 213 тонн реагентов. Техника и специалисты готовы к любым сюрпризам погоды», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что к содержанию автомобильных дорог городского округа Люберцы в зимний период подготовлены 94 единицы специализированной техники и 172 дорожных рабочих.