РИАМО (КОРОЛЕВ) – 29 окт. Гостей и жителей Королева 3 ноября приглашают на эксклюзивные выставки, необычные квесты и экскурсии в рамках акции «Ночь искусств», сообщается в афише музейного объединения Королева.

Как следует из афиши, предоставленной музейным объединением, 3 ноября в 18:00 в отделе новейшей истории на улице Терешковой, дом №1 состоится музейная программа с экскурсией по экспозиции «Станция Болшево. Перекресток судеб. 1939» и созданием стенгазеты.

В отделе музея в микрорайоне Юбилейный пройдет музейная программа «Мадридские тайны. История одной картины». Автором картины является художник Зайцев. Программа также начнется в 18:00 по адресу: улица Тихонравова, дом №23.

В Мемориальном доме-музее Марины Цветаевой по адресу: улица Марины Цветаевой, дом №15 в 18:00 начнется квест для школьников, который продолжится музыкально-поэтической программой.

Мемориальный дом-музей Дурылина проведет открытие выставки «За полуночным солнцем». На выставке будут представлены рукописи и картины Сергея Дурылина, посвященные Русскому Северу. Специальный гость: «Камышинка» – фольклорный ансамбль-лаборатория Андрея Сергеевича Кабанова с уникальной концертной программой. Начало в 17:00 по адресу: улица Свободная, дом №12.

В отделе «Усадьба Костино» на улице Ильича, дом №1 в 18:00 пройдет встреча с художниками-иллюстраторами.