РИАМО - 29 окт. В 2019 году москвичи обращались в Единый диспетчерский центр с просьбой достать из шахт лифта упавшие ноутбуки, золото, деньги, флешки, фотографии и другие предметы, всего пришло 5,2 тысячи заявок, говорится в сообщении пресс-службы департамента информационных технологий столицы.

Чаще всего москвичи роняли ключи, деньги, телефоны, банковские карты и документы.

«Случайно упавшие в мусоропровод или шахту лифта ценные предметы можно вернуть. Для этого нужно оставить заявку в ЕДЦ. Диспетчер примет заявку жителя и сообщит в ГБУ «Жилищник» или лифтовую компанию, обслуживающую дом», — говорится в сообщении.

Также сообщить об упавшей вещи можно с помощью мобильного приложения «Госуслуги Москвы». В приложении нужно зайти в раздел ЕДЦ, в каталоге услуг выбрать вкладку «Лифты» и далее «Падение вещей, предметов в шахту лифта». Также можно попросить достать упавшую вещь из мусоропровода — вкладка «Другое», «Необходимо достать вещи, предметы из мусорокамеры».

Оставить заявку можно и по телефону 8 (495) 539-53-53. Если вещь удастся найти, диспетчеры позвонят заявителю и расскажут, как ее можно забрать.