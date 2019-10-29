РИАМО - 29 окт. Загруженность столичных дорог во вторник вечером достигла восьми баллов из десяти возможных, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Пробки наблюдаются на Садовом и Третьем транспортном кольце, на юго-востоке, юго-западе, западе, северо-западе и востоке МКАД.

Движение затруднено по Ленинградскому шоссе, шоссе Энтузиастов, Ленинскому проспекту, проспектам Маршала Жукова, Мира и Вернадского, Варшавском и Дмитровскому шоссе. Пробки есть на Кремлевской, Пречистенской и Москворецкой набережных, Большом Каменном мосту.

По прогнозу сервиса, после 21:00 ситуация на дорогах уже улучшится и будет оцениваться в пять баллов, после 22:00 – в три балла.