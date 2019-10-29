РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 29 окт. С 31 октября начнется первенство городского округа Люберцы по боксу среди юношей старшего и среднего возраста «Люберецкая перчатка», сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«С 31 октября по 2 ноября на базе ФОК «Люберецкий» состоится первенство городского округа Люберцы по боксу среди юношей старшего и среднего возраста «Люберецкая перчатка». Соревнования стали традиционными и проводятся в шестой раз», – сказал Ружицкий.

Ежегодно в турнире принимают участие более 140 боксеров, обслуживают турнир судьи всероссийской и международной категории.

В 2019 году в нем примут участие спортсмены из Москвы и 17 городов Московской области. Честь Люберец в этом году будут отстаивать 27 юношей – воспитанников комплексной спортивной школы олимпийского резерва.