РИАМО - 29 окт. В Московской области на реализацию нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2019 году направили 400 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики и финансов Подмосковья.

В рамках проекта были созданы 12 интегрированных центров «Мой бизнес» в Дмитровском, Коломенском, Можайском, Орехово-Зуевском и Богородском округах, а также в Красногорске, Волоколамске, Истре, Королеве, Люберцах, Солнечногорске и Реутове.

«Оказано 4 511 консультаций субъектам малого и среднего бизнеса и самозанятым гражданам. Лидерами по количеству обращений в «Мой бизнес» стали муниципальные офисы в Королеве, Истре, Дмитрове и Орехово-Зуеве», - отмечается в материале.

Также в портфель микрозаймов вошли 236 единиц объемом 320,5 миллионов рублей.

В то же время на поддержку социального предпринимательства направлена субсидия в размере 100 миллионов рублей.