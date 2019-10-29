РИАМО (БАЛАШИХА) – 29 окт. В подмосковном Реутове на улице Октября произошел наезд на 16-летнего подростка, переходившего дорогу по переходу, пострадавшего госпитализировали в одну из больниц Балашихи, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«28 октября в 18:25 по адресу: Реутов, улица Октября, дом №8 произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором водитель автомашины Volkswagen Passat совершил наезд на 16-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомашины в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода», – говорится в сообщении.

В результате ДТП подросток получил телесные повреждения и был госпитализирован в центральную городскую больницу в микрорайоне Железнодорожный Балашихи.

Госавтоинспекция просит водителей быть более внимательными на дороге, не спешить, притормаживать при подъезде к пешеходным переходам и местам массового скопления людей, а также помнить, что от этого зависит жизнь всех участников дорожного движения.

Пешеходам ГИБДД рекомендует использовать световозвращающие элементы на одежде в темное время суток, чтобы быть заметнее для водителей. При переходе проезжей части убедиться в своей безопасности, выбирать для перехода дороги только безопасные места – пешеходные переходы и переходить дорогу только на зеленый сигнал светофора. Прежде, чем перейти дорогу, даже по пешеходному переходу, нужно убедиться в том, что все транспортные средства вас пропускают.