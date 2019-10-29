РИАМО - 29 окт. В Москве на различных площадках фестиваля «День народного единства» со 2 по 4 ноября организуют ярмарки, на которых можно будет приобрести сувенирную продукцию, игрушки, украшения, одежду и продукты, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Самый широкий выбор изделий народных промыслов, сувениров и угощений ждет гостей на площади Революции. В торговых шале этой фестивальной площадки посетители найдут текстильные изделия из Иваново и Кировской области, «те самые» оренбургские пуховые платки, Ковровскую глиняную игрушку, расписную керамику из Ленинградской области и Пермского края», - отмечается в материале.

На этой площадке также представят продукцию и из других регионов. Кроме того, здесь можно будет купить сладости — крымское запеченное варенье, расписные пряники из владимирского «Музея пряника», а также мед, молочную продукцию и сыры.

Также торговые площадки разместятся на Ореховом бульваре, где можно будет купить валенки для дома от мастеров из Воронежской области, и на Матвеевской улице, где будет много сладостей и продукции из крымской лаванды.

Сыры, варенье, мед и пряники, а также сувениры из керамики или дерева и кружевные украшения можно будет купить на площадь Славы и улице Перерва.

«За подарками для детей стоит прийти на площадку фестиваля «День народного единства» на Профсоюзной улице – здесь будет работать шале «Мастерской добрых игрушек» из Ленинградской области и здесь же можно будет найти кукол в национальных костюмах (их производят в Ивановской области). А еще на этой площадке гостям предложат сыры из Брянской, Костромской и Тверской областей, рыбные деликатесы и сладости», - говорится в сообщении.

Гурманов же приглашают в торговые шале на бульваре Дмитрия Донского, где на продажу выставят мясные деликатесы из Московской области, фермерские сыры из Орловской области и оригинальные соусы и пасты из Дагестана.