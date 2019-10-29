РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 29 окт. Жители подмосковных Люберец в возрасте до 30 лет могут принять участие в литературном конкурсе «На благо Родины», который организует Союз писателей России, сказал глава городского округа Владимир Ружицкий.

«У люберчан есть прекрасная возможность продемонстрировать свой литературный талант и получить ценные призы и рекомендации от членов Союза писателей России, приняв участие в их конкурсе», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что работы можно подготовить на следующие темы: «летопись Победы», «рассказ из будущего», «о самом важном», свободная тема.

«Люберчане могут представить до 1 февраля 2020 года на суд жюри работы в трех жанрах: проза, поэзия и публицистика», – отметил Ружицкий.

Подать заявку на участие в конкурсе можно на почту: ludabashko@gmail.com.

По итогам конкурса планируется создание сборника лучших детских и юношеских работ.