РИАМО - 29 окт. Серию просветительных мероприятий для учащихся провели по инициативе Загорской ГАЭС (филиал ПАО «РусГидро») в Сергиево-Посадском округе в рамках поддержки всероссийского фестиваля «ВместеЯрче», говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче проходит с 2016 года в областных центрах и крупных городах России для популяризации культуры бережного отношения к природе и демонстрации современных энергоэффективных технологий, которые используются в различных секторах экономики», - отмечается в материале.

Всего в мероприятиях, организованных по инициативе Загорской ГАЭС приняли участие порядка 500 детей. Так, в ученики третьих классов школы №4 посетили урок об энергосбережении в детском отделении районной библиотеки имени В.В. Розанова, который провели специалисты Загорской гидроаккумулирующей электростанции и сотрудники библиотеки.

Для учащихся постарше на площадке Клементьевской библиотеки провели интеллектуальную игру ЭнергоЭрудит» в формате известной телевикторины «Что? Где? Когда?». Все участники викторины получили дипломы, победителям также вручили кубок, а призерам — подарки от Загорской ГАЭС.

«Особое внимание теме энергосбережения уделяют в подшефной школе Загорской ГАЭС в поселке Богородское. По инициативе гидроэнергетиков около 400 учащихся начальных классов присоединились к Всероссийскому уроку «Экология и энергосбережение», который 16 октября прошел во всех регионах России под эгидой министерства просвещения».