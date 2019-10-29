РИАМО - 29 окт. Команда из Солнечногорска представит Подмосковье в финале Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6 на 6, который пройдет с 30 октября по 3 ноября в Москве, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Участниками турнира станут 80 команд из 60 регионов России. Московская область будет представлена спортсменами из Солнечногорска.

«Право выступить в финале Всероссийского фестиваля детского дворового футбола команда из подмосковного Солнечногорска получила, одержав победу на региональном этапе, который прошел в рамках Дня физкультурника в Видном», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что футболисты стали сильнее прочих 29 команд. Теперь на них возложена ответственная, но почетная задача – достойно представить регион в борьбе с представителями других городов и областей.

Соревнования будут организованы в два этапа: сначала команды сыграют на групповой стадии, после чего сильнейшие встретятся в плей-офф. Торжественная церемония награждения победителей и призеров пройдет 2 ноября на «ВТБ-Арене».

Помимо спортивной программы, для участников Всероссийского фестиваля детского дворового футбола организована еще и культурно-развлекательная часть. Команды примут участие в пешеходной экскурсии по Красной площади, а также посетят футбольный матч российской премьер-лиги между московским «Динамо» и грозненским «Ахматом».