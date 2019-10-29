РИАМО - 29 окт. «Дом-комета» на набережной Марка Шагала в ЖК «ЗИЛАРТ» готов к заселению, для жителей уже доступны социальные и спортивные объекты, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«Дом-комета», получивший такое название из-за необычной формы, это первый готовый дом на новой набережной Марка Шагала.

«Жителям дома доступно все разнообразие объектов культурной, социальной, спортивной, образовательной инфраструктуры квартала «ЗИЛАРТ», где половина улиц запроектирована пешеходными. В жилом квартале предусмотрено девять детских садов, в числе которых как коммерческие, так и муниципальные учреждения», — говорится в сообщении.

На последнем этаже дома расположены квартиры со стеклянным потолком 3,4 на 1,4 метра.

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин отметил, что подарком для новоселов и горожан станут 20 гектаров благоустроенной набережной Марка Шагала, пешеходный бульвар Братьев Весниных, 10 гектаров уже готового парка «Тюфелева роща».

«ЗИЛАРТ» — крупнейший проект реновации территории во всей России. Здесь появятся рабочие места, спортивный кластер.