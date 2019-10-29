РИАМО – 29 окт. Одиннадцать ребят из подмосковного Реутова получили паспорта гражданина Российской Федерации в преддверии Дня народного единства, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

Мероприятие прошло в конференц-зале администрации Реутова. Поздравить достигших 14-летия реутовчан пришли депутаты городского совета депутатов, ветераны, педагоги и родственники ребят.

«Документы школьникам вручил глава городского округа Станислав Каторов при участии начальника миграционного пункта №7 МВД России «Балашихинское», подполковника полиции Елены Логецкой», – говорится в сообщении.

Торжественной церемонии вручения паспортов предшествовало выступление Марины Дмитриевой с патриотической песней «Любовь моя, Россия».

После того, как был исполнен гимн Российской Федерации, к ребятам обратился глава Реутова.

«Паспорт гражданина Российской Федерации – один из самых важных документов в вашей жизни. Это не только большая честь, но и большая ответственность, ведь с этого момента у вас появляется огромное количество возможностей и обязанностей. Я уверен, что вы достойно справитесь с вызовами современности», – сказал Каторов.

Ребят также поздравил председатель реутовского совета ветеранов Валерий Нечай. Затем школьники в знак уважения вручили ветеранам букеты цветов.

Помимо важнейшего документа гражданина РФ, ребята получили книгу Николая Карамзина «История государства Российского».