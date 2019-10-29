РИАМО - 29 окт. Еженедельно представители Московского областного БТИ принимают участие во встречах с садоводами и дачниками, на которых представители министерства имущественных отношений Подмосковья и администрации округа, специалисты из Налоговой инспекции информируют граждан о действующем законодательстве, с начала осени состоялись 24 встречи, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного БТИ.

«На минувшей неделе состоялись четыре встречи с представителями СНТ: в Мытищах, Пушкине, Сергиевом Посаде и Подольске», — говорится в сообщении.

На мероприятиях 25 и 26 октября присутствовали представители 214 товариществ. Среди спикеров были: заместитель министра имущественных отношений Подмосковья Юрий Лавряков, исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев, представители администраций округов, специалисты из Налоговой инспекции, директора филиалов ГУП Московской области «МОБТИ» и начальник экспертного управления Московского областного БТИ Михаил Лигай.

На встречах обсуждали изменения в законодательстве, вступившие в силу в 2019 году, в частности, «дачную амнистию», перевод из садового дома в жилой, оформление недвижимости. Закон о продлении «дачной амнистии» был принят в августе 2019 года и продлил сроки действия упрощенной схемы регистрации недвижимости до 1 марта 2021 года.

Московская область является лидером как по количеству объектов недвижимости по стране (10%), так и по количеству уже зарегистрированных объектов.

«Ранее министр имущественных отношений Владислав Коган рассказал, что в Мытищах, Пушкине, Сергиевом Посаде и Подольске насчитывается порядка 1,3 тысячи СНТ и свыше 117 тысяч садоводов. За 3 года в Мытищах, Пушкине, Сергиевом Посаде и Подольске были зарегистрированы 52 тысячи домов и дач, которые принесут дополнительные 234 миллиона рублей в местные бюджеты», — добавляется в сообщении.

На таких встречах после выступления докладчиков представители товариществ имеют возможность в индивидуальном порядке получить консультации и разобрать сложные ситуации, связанные с оформлением недвижимости.

Ближайшая встреча с СНТ пройдет 1 ноября в 14:00 в Королеве в здании администрации по адресу: проезд Ударника, дом 1А.