РИАМО - 29 окт. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Московской области до конца года установят более 400 новых светофоров, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«В Подмосковье в целях повышения безопасности дорожного движения на дорогах регионального значения установят 50 новых транспортных светофоров типа Т-1 и свыше 350 односекционных светодиодных светофоров типа Т-7», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Он добавил, что адреса установки светофоров определили Минтранс и ГИБДД на основании показателей аварийности дорог.

Светофоры поставят в 34 городских округах. Больше всего – в Дмитровском округе (72), в Можайском (48), в Коломенском (45), в Талдомском (40).

На перекрестках дорог для направления автомобильных потоков устанавливают светофоры типа Т-1. В регионе уже есть 850 таких объектов, до конца года появится еще 50.

На нерегулируемых переходах, особенно возле образовательных и досуговых учреждений, ставят светофоры типа Т-7 с индикацией желтого цвета. В регионе есть 1,5 тысячи таких объектов, до конца года установят еще более 350.

В рамках нацпроекта в Подмосковье уже обустроено свыше 240 километров новых тротуаров, до конца года будет установлено более 300 километров металлических барьерных и тросовых ограждений.