РИАМО - 29 окт. Воздух в поездах на первых двух Московских центральных диаметрах (МЦД), которые откроются в 2019 году, будут обеззараживать ультрафиолетом, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Чтобы общественный транспорт в сезон простуд не стал источником бактерий, в «Иволге» будет работать эффективная и современная система обеззараживания воздуха. Она основана на обеззараживании воздуха бактерицидным УФ-излучением», – говорится в сообщении.

Воздух, прежде, чем попасть в салон вагона, проходит через специальные ультрафиолетовые лампы. Для увеличения бактерицидной эффективности жалюзи защитных решеток установки покрыты фотоактивным слоем на основе диоксида титана. Это надежный и популярный способ очистки воздуха, убивающий до 99% бактерий.

Поезда «Иволга» – новые городские поезда с Wi-Fi, USB-зарядками, велокреплениями, системой климат-контроля. На первом этапе поездами «Иволга» будут осуществляться 50% перевозок, они будут курсировать в смешанном режиме с электричками, чтобы обеспечить тактовый график движения.

Запуск первых двух диаметров запланирован на конец 2019 года. МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» – это 132 километра пути и 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.