РИАМО - 29 окт. В рамках одного из последних заседаний комитета по ценам и тарифам Московской области утвердили новые тарифы для ресурсоснабжающей организации МУП «ЭЦУ», после чего их абоненты стали меньше платить за коммунальные услуги, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

МУП «ЭЦУ» занимается теплоснабжением, водоснабжением и водоотведении на территории бывшего сельского поселения Степановского, которое после административной реформы вошло в городской округ Электросталь.

«По итогам тарифного регулирования у жителей Степановского снизилась стоимость всех коммунальных услуг: отопление, холодное и горячее водоснабжение и водоотведение. Платёжки с новыми тарифами должны прийти уже в октябре», – отмечается в материале.

Так, тариф на теплоснабжение снизился на 9%. Сейчас он составляет 2 190 рублей за одну гигакалорию. Тариф на водоснабжение и водоотведение остался без изменений, несмотря на то, что средний рост тарифов на воду по Московской области составил 4,5%.