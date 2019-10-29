РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 29 окт. Сотрудники полиции задержали 37-летнего мужчину по подозрению в краже банковской карты у жителя поселка Нахабино подмосковного Красногорска и снятия с нее денежных средств, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

В дежурную часть УМВД России по горокругу Красногорск поступило заявление от местного жителя о том, что из его квартиры, расположенной в одном из домов в поселке Нахабино, неизвестный похитил мобильный телефон и банковскую карту, с которой впоследствии снял денежные средства. Сумма ущерба составила более 27 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 37-летний местный житель. По данному факту Следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – заключается в материале.