РИАМО - 29 окт. В Жуковском со злостного должника судебные приставы смогли взыскать долг в размере 43 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Двадцать второго октября сотрудниками подразделений отдела судебных приставов в Жуковском выявлен злостный должник, у которого имелась задолженность по налогам на 43 миллиона рублей. Путем ареста «дебиторки» вся эта сумма поступила в казну Российской Федерации», - сказала заместитель руководителя жуковского городского отдела судебных приставов Наталья Николаева.

Ранее в Жуковском другого мужчину приговорили к лишению свободы на один год из-за попытки дать взятку судебному приставу-исполнителю в размере 120 тысяч рублей за то, чтобы тот отменил наложенный ранее запрет на совершение регистрационных действий в отношении имущества должника.