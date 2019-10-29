РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 29 окт. Очередную встречу в рамках соучаствующего проектирования концепции благоустройства озера Торфяное проведут 31 октября в поселке Нахабино подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Тридцать первого октября в 18:30 в здании территориального управления Нахабино по адресу: улица Советская, дом №22, 4-й этаж, кабинет 408 состоится очередная встреча по вопросу соучаствующего проектирования благоустройства озера Торфяное», – говорится в сообщении.

Предыдущее обсуждение проекта парка отдыха вокруг водоема прошло 24 октября. Тогда жители предложили поменять местами некоторые тематические зоны, предусмотренные концепцией благоустройства.

«Вопросы и пожелания нахабинцев будут проанализированы и учтены при разработке проекта», – заключается в материале.