РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 29 окт. В поликлинике Котельников в ноябре оборудуют кабинет флюорографии, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В Котельниковской городской поликлинике завершили ремонт кабинета для установки флюорографа. Флюорограф закупили, монтаж оборудования будет произведен в течение двух недель», – говорится в сообщении.

Флюроография является самым объективным методом ранней диагностики туберкулеза. От обычного рентгеновского исследования флюорография легких отличается малой лучевой нагрузкой.