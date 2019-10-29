РИАМО (БАЛАШИХА) – 29 окт. Более 300 саженцев Павловнии, которое именуют «адамовым деревом», высадят в рамках благоустройства на полигоне ТБО «Кучино» в городском округе Балашиха до конца текущей недели, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Павловния – дерево, которое со своей быстроразвивающейся корневой системой исключительно подходит для озеленения и восстановления территорий. В мировой практике быстрорастущие деревья – это дешевые природные «заводы» по переработке отходов жизнедеятельности человека.

«Министерство благоустройства совместно с министерством экологии Московской области будут проводить благоустройство полигона «Кучино», на который из питомников Казани и Тулы привезли 300 саженцев Павловнии – восхитительного «адамова дерева». Саженцы в больших сумках-горшках 50 на 50 на 50 сантиметров вместились в три огромных трейлера. Также привезли много перегноя, минеральных удобрений и подсыпок. Деревья планируется высадить до конца текущей недели», – говорится в сообщении.

Процесс использования быстрорастущих растений для очищения загрязненной почвы, грунтовых вод и поверхностных вод, а также воздуха, очень активно используется и постоянно развивается в европейских странах. А в США Павловния используется для фиторемедиации земель, загрязненных ртутью и мышьяком.

Фиторемедиация – современный метод очистки окружающей среды – очищение загрязненной почвы с использованием уникальных свойств быстрорастущих деревьев.

Быстрорастущие листопадные растения используются и для очистки атмосферы от вредных примесей, таких как сероводород.

Мусорный полигон «Кучино» был закрыт 23 июня 2017 года после «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным. Работы по рекультивации планируют завершить до конца 2019 года.