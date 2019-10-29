РИАМО - 29 окт. Торжественное открытие Всероссийского слета казачьей молодежи «Готов к труду и обороне» состоялось в подмосковных Химках, в мероприятии принимают участие 100 человек из разных войсковых казачьих обществ, говорится в сообщении пресс-службы государственного университета технологий и управления имени Разумовского.

«29 октября в подмосковном городе Химки стартовал Всероссийский слет казачьей молодежи «Готов к труду и обороне». В мероприятии принимают участие 100 молодых казаков, представляющих разные войсковые казачьи общества. Слет будет проходить с 29 по 31 октября в форме запланированных спортивных соревнований по различным видам состязаний: плавание, челночный бег, прыжки в длину, стрельба из пневматической винтовки, гиревой спорт, верховая езда и прочее», - говорится в сообщении.

© пресс-служба государственного университета технологий и управления имени Разумовского

Во время торжественного открытия слета член Совета при президенте России по делам казачества, ректор Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первого казачьего университета) Валентина Иванова отметила, что современные казаки – это те, кто защищают границы с автоматом и охраняет информационные рубежи России.

«Для казаков это серьезное соревнование, серьезная проверка выносливости, спортивной подготовки и в то же время это обязательно духовная составляющая. Современный казак еще имеет хорошую специальность и, в частности, в нашем университете эта специальность связана с киберсферой, с информационной безопасностью. Не случайно студенты Первого казачьего университета вошли в тройку лидеров Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв Российской Федерации», - добавила Иванова.

Для того, чтобы получить знак отличия ГТО, участник слета должен пройти не менее девяти испытаний.

В материале уточняется, что победителей в соревнованиях определят в личном первенстве и в командном зачете. По условиям соревнований, каждый участник команды, занявший призовое место в личном зачете, приносит своей команде 1 балл. I, II, III места в командном зачете распределяются согласно сумме полученных баллов.

Кроме того, участники, выполнившие нормы ГТО и занявшие первые три места в личном зачете, будут награждены медалями, дипломами о сдаче норматива «Готов к труду и обороне» и памятными подарками.

© пресс-служба государственного университета технологий и управления имени Разумовского © пресс-служба государственного университета технологий и управления имени Разумовского © пресс-служба государственного университета технологий и управления имени Разумовского 1 из 3

Организатор военно-патриотического мероприятия – Ассоциация содействия образованию казаков «Объединенный центр казачьего образования» во взаимодействии с Московским государственным университетом технологий и управления им. К. Г. Разумовского при содействии министерства просвещения Российской Федерации.

Программа «Готов к труду и обороне» направлена на улучшение физической и технической подготовленности молодежи, совершенствование навыков действий в экстремальных ситуациях. В рамках слета участники познакомятся с отечественной военной историей.

Слет проводится для укрепления патриотизма, духовно-нравственного и физического воспитания молодежи, сохранения и развития традиционных культурных ценностей.