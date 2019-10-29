РИАМО – 29 окт. Во вторник отмечают Всемирный день борьбы с инсультом, эксперты рассказали о том, как избежать нарушения кровоснабжения мозга, сообщается на сайте kp.ru.

«Каждый год в мире случается 15 миллионов инсультов. 5 миллионов больных умирают, еще около 5 миллионов остаются инвалидами. В Москве за последние полгода, с января по июнь, произошло больше 20 тысяч инсультов», – сказал главный невролог Национального медико-хирургического центра имени Пирогова, доктор медицинских наук Олег Виноградов.

Чтобы узнать, находитесь ли вы в группе риска, нужно пройти небольшой тест. Обратить внимание на наличие артериальное гипертонии (доведение больше 140/90), повышенного уровня «плохого» холестерина, лишний вес. Также риск усиливает курение, сахарный диабет, низкая физическая активность, злоупотребление алкоголем, плохая наследственность. Инсультам чаще подвержены мужчины в возрасте старше 55 лет и женщины в возрасте старше 65 лет.

Для профилактики инсульта своевременно проходите диспансеризацию. Сегодня в нее входит достаточное количество обследований и анализов для определения риска. Если вы подозреваете у себя или близких факторы риска, скорее обращайтесь к врачу. Также следует вести здоровый образ жизни, есть рыбу, овощи, фрукты, меньше употреблять соль, животные жиры.

Если начать лечение в первые 4,5 часа после инсульта, то выше всего шансы спасти значительную часть мозга. Эксперты рекомендуют обращать внимание, устойчиво ли человек стоит на ногах, нет ли внезапного нарушения зрения, нет ли слабости в руках, нарушения речи. Скорую нужно вызывать немедленно, если, например, лицо у человека стало ассиметричным, угол рта опустился и рука безвольно повисла.

«Нередко пациенты бросают принимать лекарства. Давление и холестерин наладились, еду в отпуск, боюсь печень посадить – самые частые объяснения. Вашей печени хватит на 200-300 лет приема необходимых лекарств, если не убивать ее алкоголем. <…> Если у человека уже был инсульт или транзиторная ишемическая атака (ТИА), то назначенные препараты нужно принимать пожизненно», — подчеркнули врачи.