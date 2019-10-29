РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 окт. В подмосковном Подольске заключили муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству двух домов в поселке Дубровицы, в них планируют переселить жителей 13 аварийных домов в 2020 году, вся документация прошла госэкспертизу, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации горокруга.

В микрорайоне Кутузово Подольска состоялась встреча с жителями по вопросу выполнения мероприятий, направленных на реализацию региональной госпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы», в рамках которой будет построено два дома в поселке Дубровицы.

«С жителями обсудили вопросы, связанные с проектом строительства. На сегодняшний момент заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Разработанная проектная документация прошла государственную экспертизу. Следующим этапом будет получение разрешения на строительство с последующим заключением контракта на строительно-монтажные работы», – говорится в сообщении.

Планируемый срок расселения граждан, проживающих в аварийных домах Подольска – 2020 год.



В дома-новостройки №№ 72А и 17А в поселке Дубровицы запланировано переселение 13 аварийных домов: №№63, 64, 65, 66 в поселке Дубровицы, №4А деревни Бережки, №№21, 23, 24, 25, 26 в поселке Молодежный, №№15, 17 на улице Курчатова, №16/2 на улице Быковская.