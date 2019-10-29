РИАМО - 29 окт. Мужчину, обвиняемого в убийстве знакомого на юго-востоке Москвы, поместили под стражу, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

Тело мужчины обнаружили 25 октября в мусорном контейнере, расположенном на территории районе Кузьминки. По подозрению в совершении преступления задержали знакомого убитого.

«Мужчина признал вину и сообщил следователям, что конфликт произошел на бытовой почве в ходе распития спиртных напитков. Фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сказала собеседник агентства.

Расследование уголовного дела по статье «Убийство» продолжается.