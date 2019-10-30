Трасса M-1 «Беларусь», или Минское шоссе – одна из главных транспортных артерий между Москвой и Европой, к тому же – престижное загородное направление в Подмосковье. Летом 2019 года на автодороге начались масштабные работы по реконструкции участка с 33-го по 84-й километр. Ориентировочно к декабрю 2021 года на трассе появятся новые развязки, пешеходные переходы, а также платный участок. Обозреватель РИАМО выяснил, каким станет Минское шоссе после реконструкции, и чего ждать водителям и местным жителям.

Лесоповал и стройка на «Минке»

Строительные работы на Минском шоссе сложно не заметить: на протяжении всего участка с 33-го по 84-й километр идет вырубка леса, а кое-где дорожники уже приступили к подготовке основания дорожного полотна.

На отдельных участках шоссе работает по несколько единиц спецтехники, на других – до 15 единиц. Например, на 52-м километре Минского шоссе, где полным ходом идет подготовка к строительству разворотной эстакады. Там же планируется строительство пешеходного путепровода.

Активную подготовку к реконструкции можно наблюдать и в районе подмосковной Кубинки. В частности, там планируется строительство новой развязки, благодаря которой транзитный транспорт пойдет мимо города, а въезд и выезд из Кубинки станет свободным.

Согласно проекту на сайте ГК «Автодор», Минское шоссе будет расширяться в левую сторону, при движении из Москвы в сторону области.

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«Платник» и бесплатные дублеры

В пресс-службе государственной компании «Российские автомобильные дороги» (ГК «Автодор»), в управлении которой находится Минское шоссе, подтвердили, что в настоящее время на M-1 идет строительство и реконструкция участка с 33-го по 84-й километр. «Работы завершатся к декабрю 2021 года», - сообщили в пресс-службе.

Проектом предусмотрена организация платных участков дорог и устройство «местных альтернативных дублеров без взимания платы за проезд». Так, на участке 33-45 километр будет восемь полос для движения – по четыре полосы в каждом направлении. Из них две полосы – на платной и две полосы – на бесплатной основе.

На участке с 45-го по 64-й километр предусмотрено шесть полос для движения – по три полосы в каждом направлении на платной основе. При этом с обеих сторон предполагается создание «альтернативных двухполосных дублеров с двухсторонним движением на бесплатной основе».

На участке 64-84 километр после реконструкции также будет шесть полос: по три в каждом направлении, движение по ним будет платным. Слева по ходу движения в область будет построен альтернативный двухполосный дублер с двухсторонним движением для бесплатного проезда.

«На всем протяжении автомобильной дороги все существующие местные примыкания сохраняются и выводятся на альтернативные дублеры без взимания платы за проезд (параллельные М-1 бесплатные участки) с возможностью выезда на платный участок», - уточнили РИАМО в пресс-службе «Автодора».

Там добавили, что расчетная скорость движения на платном участке составит 120 километров в час, на альтернативном дублере – 100 километров в час.

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За хлебом – через развязки

На протяжении всего участка Минского шоссе, который затронет реконструкция, расположены многочисленные садовые товарищества, населенные пункты и коммерческие предприятия.

Между тем, как выяснил обозреватель РИАМО, далеко не все местные жители в курсе происходящего на Минском шоссе. Так, жители подмосковного коттеджного поселка «Кубинка-60», расположенного в лесном массиве как раз на расширяемой стороне Минского шоссе, обеспокоены, однако подробной информацией не располагают.

«О «платнике» на Минском шоссе мы слышали давно, но когда и как это произойдет, мы не в курсе, информации очень мало. Конечно, для местных жителей это не очень хорошо. Моя жена каждый день ездит на работу в Москву по одинцовскому «платнику», еще один «платник» – это разорение. А на бесплатной дороге наверняка будут пробки», - рассказал пенсионер Евгений.

Также жителей «Кубинки-60» беспокоит, что Минское шоссе подбирается вплотную к поселку, и люди могут пострадать от шума автодороги. «Мы надеемся, что поставят шумозащитные экраны», - добавил житель поселка. Это РИАМО подтвердили и в «Автодоре».

Вместе с тем, беспокойство у местных жителей вызывает и строительство новых развязок, которые могут лишь удлинить их привычные маршруты. «Мы подсчитали, что за хлебом будем ездить не пять минут, а 25», - добавил Евгений.

Умные технологии и эко-подход

Как рассказали РИАМО в «Автодоре», на реконструируемом участке трассы М-1 будут реализованы «самые современные технологии дорожного строительства с применением интеллектуальных систем не только при возведении конструкций дороги, но и в процессе ее эксплуатации».

Контролировать движение будет современная автоматизированная система управления. Без внимания не останется и экология.

«Для снижения уровня шума, вдоль всех населенных пунктов будут устроены шумозащитные экраны, а все стоки будут организованы и очищены с помощью локальных очистных сооружений, оборудованных по последнему слову техники и оснащенных ультрафиолетовыми лампами для обеззараживания», - сообщили в пресс-службе компании.

Кроме того, на всей протяженности реконструированного участка, в том числе и на местных проездах, будет установлено освещение и проведено комплексное благоустройство с озеленением.

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А пробки будут?

Проект реконструкции Минского шоссе был утвержден в 2012 году, хотя некоторые жители Одинцовского городского округа и москвичи, имеющие дачи в этом направлении, не обрадовались перспективе появления «платника». Главное, что беспокоит местных жителей – перспектива пробок на бесплатных полосах.

В частности, в 2016 году была создана петиция против реализации данного проекта, но безрезультатно. «Петицию подписали всего 11 тысяч человек, остальные, видимо, смирились», - рассказал РИАМО активист создания петиции, житель Одинцова Михаил Белозуб.

В свою очередь, в «Автодоре» пока не сообщают, какими будут тарифы на проезд по платному участку М-1, зато в компании уверены, что реконструкция автотрассы принесет автомобилистам только плюсы.

По данным госкомпании, организация платного участка, который разделит транзитный поток от потока местного значения, «приведет к увеличению средней скорости движения, пропускной способности, повысит удобство и уровень безопасности движения как по автодороге М-1 «Беларусь», так и по прилегающему Можайскому шоссе».

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