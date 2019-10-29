РИАМО (КОРОЛЕВ) – 29 окт. Регоператор доложил о стабилизации ситуации с вывозом бытовых отходов в Королеве, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Во вторник в Королеве прошло очередное оперативное совещание под председательством главы города Александра Ходырева. На нем участники рассмотрели работу системы «Добродел» и ЦУР, а также обсудили ситуацию с вывозом отходов, на который ранее жаловались жители.

«Сергиево-Посадский региональный оператор доложил о позитивной динамике и стабилизации ситуации с вывозом отходов в городе. Контроль регоператора со стороны администрации также подтверждает данный факт», – говорится в сообщении.

Глава Королева отметил, что есть еще несколько вопросов, которые необходимо доработать. Среди них – работа с обращениями в ЕДС, подбор после вывоза мусора, а также замена и дезинфекция контейнеров. Он дал поручение повысить исполнительскую дисциплину в данных направлениях.