Маньяк или выживший: кто ты из фильмов ужасов 10 вопросов | Пройден 27 раз Пройди тест РИАМО к Хеллоуину и выясни, какая роль досталась бы тебе в ужастике. Начать тест

Маньяк или выживший: кто ты из фильмов ужасов (1/10) Когда ты играешь с друзьями в мафию, кем ты любишь быть? Фото © flickr.com Конечно, мафией, по-другому играть неинтересно Мирным жителем – не люблю врать и оправдываться Медсестрой – люблю выискивать злодеев и спасать мирных игроков Неважно, любой персонаж интересный и требует определенной изобретательности

Маньяк или выживший: кто ты из фильмов ужасов (2/10) Что происходило, когда ты пытался списывать на контрольных и экзаменах? Фото © Оу, если я пытался списать, меня каждый раз ловили и все заканчивалось плохо По-разному, иногда везло, но пару раз попадался Всегда списывал и ни разу не попался, я – гений махинаций Никогда не списывал, лучше подготовиться заранее, а не надеяться на удачу

Маньяк или выживший: кто ты из фильмов ужасов (3/10) Что ты чувствуешь, если тебе при посадке в самолет достался посадочный билет под номером 13? Фото kinopoisk.ru © Такое совпадение меня бодрит Начинаю трястись от страха. Также я опасаюсь комнаты 237, чисел 23 и 1408, а от сочетания 666 падаю в обморок Не верю в эти суеверия Ну, если не пятница, то все будет хорошо

Маньяк или выживший: кто ты из фильмов ужасов (4/10) Ты попал в неловкую ситуацию, все вокруг смеются над тобой. Как поступишь? Фото © Это приводит меня в ярость. Буду мстить всем, кто потешался надо мной Ну и ладно, я привык Покажу им язык Главное – не терять самообладания. Умение посмеяться над собой – удел сильного человека

Маньяк или выживший: кто ты из фильмов ужасов (5/10) Ты застрял в лифте в компании незнакомых людей. Твои действия? Фото kinopoisk.ru © Всех успокою и найду выход из ситуации Именно поэтому я хожу по лестнице Буду рассказывать страшные истории про лифт и наблюдать за ужасом на лицах людей Это я виноват, что слишком сильно нажал на кнопку лифта

Маньяк или выживший: кто ты из фильмов ужасов (6/10) Твой друг или подруга разболтал всем твой секрет. Как поступишь? Фото © Сохраняя лучезарную улыбку, не останусь в долгу Буду всем объяснять, что все не так, как они подумали Удалю его из списка друзей в соцсетях Нет проблем. Людям нужно великодушно прощать их слабости

Маньяк или выживший: кто ты из фильмов ужасов (7/10) Ты попал под сильный ливень с ветром. Как чувствуешь себя в эпицентре такого погодного явления? Фото Кирилл Каллиников © РИА Новости О-хо-хо и эге-гей! Это мне по духу! Всегда паникую, когда попадаю в такой переплет, ведь погода непредсказуема Если стихия застала неожиданно, нужно поискать место укрытия У меня опять сломался зонт

Маньяк или выживший: кто ты из фильмов ужасов (8/10) Впереди несколько выходных, ты приболел и предстоит провести эти дни дома в полном одиночестве. Твои мысли по этому поводу: Фото © Замкнутое пространство – мой самый большой кошмар Проведу дни с пользой для саморазвития Зато высплюсь Закрою шторы, закажу пиццу и буду все дни смотреть ужастики

Маньяк или выживший: кто ты из фильмов ужасов (9/10) Выбери вариант эффектного поведения на публике, которое тебе ближе всего по духу: Фото © Выхожу из машины с букетом роскошных роз Все думают, что я – труп, а я такой поднимаюсь и делаю свое дело Передаю всем привет и машу рукой с экрана телевизора Идет вечеринка, все в смокингах. И тут захожу я… в пижаме

Маньяк или выживший: кто ты из фильмов ужасов (10/10) Ты случайно разбил бокал и осколками порезал руку. Как поступишь? Фото Алексей Сухоруков © РИА Новости Поскорее в аптечку за перекисью или йодом Сначала надо остановить кровь и обработать рану. Потом собрать все осколки, чтобы никто не порезался От вида крови я падаю в обморок С восторгом посмотрю на руку и спокойно закурю сигарету, как герой Ди Каприо в фильме «Джанго освобожденный»

«Неудачник» Ты — тот самый несчастный и невинный, кто обычно в фильме ужасов погибает первым, когда еще «ничего не предвещало», и с которого все начинается. Ты слишком доверчив и обычно поворачиваешься спиной, когда этого не стоит делать. Фото © Поделиться результатом

«Выживший» Главный герой, который путем неимоверных усилий доживает до конца и побеждает маньяка или чудовище. У тебя развита интуиция, а твой инстинкт самосохранения всегда подскажет, как действовать. Фото © Поделиться результатом

«Смешной друг» Ты — тот самый друг героя, который умирает в самом конце, когда надежда на спасение уже близко. Но, к сожалению, в этой мясорубке твоих навыков не хватит, чтобы выжить. Фото © Поделиться результатом

«Маньяк» Маниакальные наклонности у тебя с детства. Злорадство – твой конек. Ты всегда обещаешь вернуться. И никогда не запираешь двери, потому что сам можешь испугать кого хочешь. Фото © Поделиться результатом

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