Маньяк или выживший: кто ты из фильмов ужасов
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Маньяк или выживший: кто ты из фильмов ужасов (1/10)
Когда ты играешь с друзьями в мафию, кем ты любишь быть?
Фото © flickr.com
Конечно, мафией, по-другому играть неинтересно
Мирным жителем – не люблю врать и оправдываться
Медсестрой – люблю выискивать злодеев и спасать мирных игроков
Неважно, любой персонаж интересный и требует определенной изобретательности
Маньяк или выживший: кто ты из фильмов ужасов (2/10)
Что происходило, когда ты пытался списывать на контрольных и экзаменах?
Маньяк или выживший: кто ты из фильмов ужасов (3/10)
Что ты чувствуешь, если тебе при посадке в самолет достался посадочный билет под номером 13?
Маньяк или выживший: кто ты из фильмов ужасов (4/10)
Ты попал в неловкую ситуацию, все вокруг смеются над тобой. Как поступишь?
Маньяк или выживший: кто ты из фильмов ужасов (5/10)
Ты застрял в лифте в компании незнакомых людей. Твои действия?
Маньяк или выживший: кто ты из фильмов ужасов (6/10)
Твой друг или подруга разболтал всем твой секрет. Как поступишь?
Маньяк или выживший: кто ты из фильмов ужасов (7/10)
Ты попал под сильный ливень с ветром. Как чувствуешь себя в эпицентре такого погодного явления?
Фото Кирилл Каллиников © РИА Новости
О-хо-хо и эге-гей! Это мне по духу!
Всегда паникую, когда попадаю в такой переплет, ведь погода непредсказуема
Если стихия застала неожиданно, нужно поискать место укрытия
У меня опять сломался зонт
Маньяк или выживший: кто ты из фильмов ужасов (8/10)
Впереди несколько выходных, ты приболел и предстоит провести эти дни дома в полном одиночестве. Твои мысли по этому поводу:
Маньяк или выживший: кто ты из фильмов ужасов (9/10)
Выбери вариант эффектного поведения на публике, которое тебе ближе всего по духу:
Маньяк или выживший: кто ты из фильмов ужасов (10/10)
Ты случайно разбил бокал и осколками порезал руку. Как поступишь?
Фото Алексей Сухоруков © РИА Новости
Поскорее в аптечку за перекисью или йодом
Сначала надо остановить кровь и обработать рану. Потом собрать все осколки, чтобы никто не порезался
От вида крови я падаю в обморок
С восторгом посмотрю на руку и спокойно закурю сигарету, как герой Ди Каприо в фильме «Джанго освобожденный»
«Неудачник»
Ты — тот самый несчастный и невинный, кто обычно в фильме ужасов погибает первым, когда еще «ничего не предвещало», и с которого все начинается. Ты слишком доверчив и обычно поворачиваешься спиной, когда этого не стоит делать.
«Выживший»
Главный герой, который путем неимоверных усилий доживает до конца и побеждает маньяка или чудовище. У тебя развита интуиция, а твой инстинкт самосохранения всегда подскажет, как действовать.
«Смешной друг»
Ты — тот самый друг героя, который умирает в самом конце, когда надежда на спасение уже близко. Но, к сожалению, в этой мясорубке твоих навыков не хватит, чтобы выжить.
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