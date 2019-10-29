РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 29 окт. В парке «Ивановские пруды» подмосковного Красногорска частично восстановили уличное освещение после короткого замыкания, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Первый заместитель главы администрации Красногорска по ЖКХ Роман Комиссаров совместно с представителями АО «Мособлэнерго» проверил ход инженерных работ по возобновлению подачи электроэнергии в парке «Ивановские пруды».

«В настоящее время полностью восстановлено электроснабжение территории южного пруда (со стороны улицы Комсомольская). Пешеходные дорожки и подсветка работают в полном объеме, ведется замена ламп там, где это необходимо», – говорится в сообщении.

Часть электропроводки, обеспечивающей электроснабжение территории северного пруда, была повреждена в результате короткого замыкания и требует замены. Без освещения остаются участок пешеходной дорожки протяженностью порядка 200 метров и детская площадка.

«Первоочередная задача – в кратчайшие сроки восстановить освещение на детской площадке, для этого линию электроснабжения требуется отсечь от общего кабеля и подключить непосредственно от трансформатора», – подчеркнул Комиссаров.

Кроме того, сотрудники АО «Мособлэнерго» проведут точечное обследование проблемного участка для поиска и устранения причин короткого замыкания.

«Электроснабжение северной части парка «Ивановские пруды» должно быть максимально восстановлено к 1 ноября, полномасштабные работы по замене поврежденного участка электропроводки будут проведены с наступлением весеннего сезона», – заключается в сообщении.