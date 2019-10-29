РИАМО - 29 окт. В связи с Днем народного единства изменится график работы Московской канатной дороги на Воробьевых горах, изменения будут действовать 3,4 и 5 ноября, сообщил РИАМО представитель пресс-службы канатной дороги.

«4 ноября россияне отмечают государственный праздник День народного единства. В связи с праздниками Московская канатная дорога изменит свой график работы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что 3 и 4 ноября график работы будет с 10:00 до 23:00. А 5 ноября канатная дорога начнет работу с 16:00 и завершит в 21:00.