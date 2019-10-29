РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 29 окт. Окружные соревнования по настольному теннису пройдут 17 ноября в игровом зале Константиновского сельского дома культуры в Домодедове, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Турниры пройдут 17 ноября, в воскресенье, в игровом зале Константиновского СДК (поселок ГПЗ Константиново, улица Гагарина, строение 1А) по возрастным группам», – говорится в сообщении.

Регистрация проходит в день мероприятия. При себе желающим принять участие необходимо иметь паспорт или свидетельство о рождении, справку от врача о допуске к соревнованиям, спортивную форму и обувь, а также ракетку.

С 9:30 до 13:00 турниры пройдут среди спортсменов 2008 года рождения и моложе; с 13:00 до 16:00 – 2005-2007 годов рождения; с 16:30 – 2004 года рождения и старше.