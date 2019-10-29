РИАМО - 29 окт. Иностранные туристы в столице чаще всего выбирают экскурсии по историческому центру, в музеи и метро, также гостям из-за рубежа предлагают принимать участие в велотурах, кататься на речных трамвайчиках, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В первой половине 2019 года Москву посетили 11,5 миллиона иностранных туристов, что почти на треть больше, чем за аналогичный период 2018-го. Больше всего иностранных гостей приезжает в Москву из Китая, Германии, Франции, Италии и Израиля.

«Комитет по туризму города Москвы создает все условия для того, чтобы гости проводили время в городе максимально комфортно. В отелях, музеях, парках и других туристических местах есть бесплатные городские карты и путеводители. О необычных уголках столицы также рассказывает портал «Узнай Москву», — говорится в сообщении.

С августа в столице работают новые телефонные номера Московского центра информационной поддержки туристов: 112 и +7 (495) 122-01-11. Операторы контакт-центра работают круглосуточно, без выходных и говорят на двух языках: русском и английском.

С иностранными туристами в Москве работают более 1,6 тысячи аккредитованных экскурсоводов. Гиды-переводчики владеют 26 языками.

«Чаще всего зарубежные гости хотят увидеть Кремль и исторический центр города, станции метрополитена, главное здание МГУ, комплекс «Москва-Сити», Останкинскую телебашню, парк Горького, ВДНХ, Пушкинский музей, Третьяковскую галерею, Музей Победы на Поклонной горе, Музей космонавтики», — отмечается в сообщении.

Турагентства предлагают иностранцам прогулки по центральным площадям, по московскому метро – экскурсии по подземке также входят в топ самых популярных. Все желающие также могут посетить закрытую станцию «Деловой центр» Солнцевской линии.

Туристы, которые хотят посетить Воробьевы горы, погулять у главного здания МГУ, «Лужников», могут прокатиться над Москвой-рекой по канатной дороге и взять с собой аудиогид, который доступен на четырех языках.

«В теплое время года, с мая по сентябрь, туристы могут поучаствовать в велотурах по Москве. Еще одно отличное решение для тех, кто запланировал визит с мая по октябрь — речные трамвайчики с аудиогидами на шести языках (русском, английском, китайском, испанском, немецком и французском). Яркие суда с «цветочными» названиями — «Подсолнух», «Василек», «Незабудка», «Роза» и другими — следуют по Москве-реке от гостиницы «Украина» и парка Горького до Новоспасского моста», — добавляется в сообщении.

Для тех, кого интересуют отдаленные от центра достопримечательности, например, парк Победы или «Коломенское», есть экскурсии на автомобилях и английских кэбах.