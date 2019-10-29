РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 29 окт. Аварийный участок трубопровода у дома №31 в микрорайоне Ковровый Котельников проверили после ремонта, работы завершены, водоснабжение восстановлено, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

От жительницы дома №31 микрорайона Ковровый поступило обращение по отключению воды. Ее отключили для замены аварийного участка трубопровода горячего водоснабжения между домами №№10 и 17. По поручению главы Котельников Андрея Булгакова первый замглавы Сергей Горячев совместно с председателем совета депутатов Анатолием Бондаренко, депутатом Ранией Ибрагимовой, руководством «МУЖКП» и председателем дома №31 провели выезд в микрорайон Ковровый по вопросу отключения горячей воды в указанном доме.

«В ходе выезда Сергей Горячев настоятельно рекомендовал специалистам работать более четко и слаженно, соблюдать установленные сроки, в случае внештатных ситуаций информировать о них председателя МКД и жителей, а также обязательно сообщать о ходе работ. В настоящее время все ремонтные работы на данном участке завершены, водоснабжение восстановлено», – говорится в сообщении.