РИАМО - 29 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения комфорта и безопасности населения во время празднования Дня народного единства, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Во вторник Воробьев провел совещание с руководителями правоохранительных органов региона. Открывая совещание, губернатор акцентировал внимание на подготовке к предстоящему празднованию Дня народного единства в регионе.

«Мы собираемся в преддверии ноябрьских праздников, Дня народного единства, важно в это время организовать все для комфорта и безопасности населения», — сказал Воробьев.

Он также подчеркнул важность реализации комплекса мероприятий, предусмотренных в рамках программы региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион».

«Программа «Безопасный регион» у нас находится в активной фазе развития, необходимо и дальше держать темп по обеспечению мер безопасности в каждом муниципалитете Московской области», — добавил Воробьев.

В ходе совещания также обсудили актуальные вопросы, касающиеся решения проблем обманутых дольщиков, обращений в системе ЖКХ и вопросы экологии.

В мероприятии приняли участие первый вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов, вице-губернатор Подмосковья - руководитель администрации губернатора региона Александр Чупраков, вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова, зампред правительства Подмосковья – руководитель Главного управления региональной безопасности региона Роман Каратаев, начальник управления ФСБ России по городу Москве и Московской области Алексей Дорофеев, первый зампрокурора Подмосковья Валерий Войнов, начальник ГУ МВД РФ по региону Виктор Пауков, председатель Московского областного суда Алексей Харламов.