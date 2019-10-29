РИАМО - 29 окт. В Подмосковье проверяют готовность округов к зимней уборке, уже проверен 51 муниципалитет, уборочная техника готова на 97%, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«В рамках губернаторской программы за последние 6 лет закуплено 1304 единицы уборочной техники. Готовность уборочной техники к зиме в настоящее время составляет 97% (всего: 1852 единицы, из которых оборудовано блоками ГЛОНАСС 1795 единиц)», — говорится в сообщении.

Как отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, наличие профессиональных дворников является важным вопросом. Всего дворников - 18489 человек. Для повышения эффективности дворников есть средства малой механизации - роторы и щетки. Всего средств малой механизации для уборки снега 1209 штук.

На данный момент заготовлено 34962 единицы щеточного оборудования (57%), 145280 тонн противогололедных материалов (92%).

Также во всех муниципалитетах определены места складирования снега общей площадью 12,3 миллиона кубометров.