РИАМО – 29 окт. Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск к Павлу Грудинину и взыскал с него более 1,066 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости.

Иск к Грудинину подали акционеры «Совхоза имени Ленина», где он являлся директором. Изначально Иван, Тамара и Ольга Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины и Нина Солодовникова требовали сумму в два раза больше.

«По заявлению истцов, в 2008 году два земельных участка совхоза рыночной стоимостью более миллиарда рублей внесли в уставный капитал компании «ТТ Девелопмент». Таким образом оплатили долю в 48% в предприятии номинальной стоимостью 29 миллионов рублей. Упущенную выгоду истцы считают равной стоимости права на пользование землей, пока она находилась в собственности «ТТ Девелопмент» с 2008 по 2018 год», - отмечается в сообщении.

Ранее арбитражные суды двух инстанций отклонили иск к Грудинину, но 9 октября кассационная инстанция отправила дело на пересмотр. Судья указал, что не был учтен установленный факт явной неравноценности сделки.

До этого акционеры ЗАО «Совхоз имени Ленина» судились с Грудининым, требуя вернуть в собственность совхоза два земельных участка стоимостью более 1 миллиарда рублей. Они просили признать недействительным договор ООО «ТТ Девелопмент» от 2008 года. Летом 2018 года суд оставил в силе акты, которые признали незаконной передачу принадлежавшей ЗАО земли компании «ТТ Девелопмент».