РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 29 окт. Жители подмосковного Красногорска смогут посетить выставку художественных работ немецких военнопленных в СССР, выставка откроется 30 октября, говорится в сообщении информационного центра музея Победы.

«Тридцатого октября откроется уникальная выставка «Покаяние через искусство. Художественные работы немецких военнопленных в СССР». Посетители увидят около 50 произведений – предметов творчества военнопленных. Портреты, пейзажи, натюрморты, декоративно-прикладное искусство – большинство из представленных работ созданы после 1945 года в лагере №27 Красногорска», – говорится в сообщении.

На выставке представлен номер «Лагерного крокодила», выполненный в стиле популярного сатирического журнала. В экспозиции также покажут самобытные картины военнопленных и созданные ими копии великих полотен.

Несомненную ценность имеют подлинники Ганса Мрозински, хранящиеся в музейной коллекции. Будущий академик академии искусств ГДР попал в плен, будучи 22-летним солдатом. С октября 1944 года по август 1946 года Мрозински был курсантом Центральной антифашистской школы в Красногорске и создал здесь ряд полотен о жизни военнопленных. Посетители увидят акварельные пейзажи «Окрестности Красногорска», где изображена плотина с заводскими корпусами и трубой, «Зимний день в антифашистской школе» – с коттеджами Брусчатого поселка, «Деревня Чернево» – с церковью и лугом.

Кроме живописи и графики в экспозиции покажут и предметы декоративно-прикладного творчества – шкатулки, портсигары, открытки.

Выставка призвана продемонстрировать, что в нашей стране старались создать все возможные условия для сохранения жизни побежденным захватчикам. И это в корне отличалось от государственной идеологической установки нацистской Германии на массовое истребление советских военнопленных.

«Разоренная войной страна, которая могла рассчитывать только на свои силы и не имела возможности накормить досыта даже своих граждан, сумела сохранить жизни 70% немецких военнопленных (более 2 миллионов), и они вернулись домой», – отметила заведующая Красногорским филиалом музея Светлана Любенкова.

Гостями церемонии открытия выставки станут учащиеся и педагоги школ, представители управления по культуре и культурной общественности Красногорска и Москвы, а также волонтерского и молодежного движений, краеведы. Традиционно выставку дополнит обзорная экскурсия по музею. Начало в 16:00.