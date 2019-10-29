РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 29 окт. Около 10 пациентов из аэропорта Домодедово принимает еженедельно Региональный сосудистый центр Домодедовской центральной городской больницы, сообщил журналистам главврач ДЦГБ Андрей Осипов.

Экскурсию для журналистов по Региональному сосудистому центру Домодедовской ЦГБ в рамках Всемирного дня борьбы с инсультом провели во вторник врачи медучреждения и главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения Московской области Мария Глезер.

«В общей сложности мы за неделю принимаем 8-10 пациентов из аэропорта Домодедово. Это те пациенты, которые прилетают в Москву. Также есть несколько случаев, когда самолет летит мимо Домодедова, но ему приходится делать вынужденную посадку, и к нам доставляют пациента. Относительно недавно мы лечили пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения из Англии, Африки и Европы», – сказал Осипов.

Врачи взаимодействуют с посольствами иностранных государств. После оказания помощи в ДЦГБ пациентов забирают долечиваться на родину.

Региональный сосудистый центр ДЦГБ обслуживает население Домодедова, а также Ступина, Каширы, Раменского, Видного, Серебряных прудов и городского округа Озеры. За 9 месяцев 2019 года здесь проведено порядка 1,5 тысячи операций, в том числе стентирование коронарных сосудов, баллонная ангиопластика, тромбоаспирации, установки кардиостимуляторов и другие.

На сегодняшний день отделение рентгенхиругических методов диагностики и лечения городского округа Домодедово занимает стойкие лидирующие позиции по оказанию высокотехнологической медицинской помощи в Московской области.