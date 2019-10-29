РИАМО - 29 окт. Международный аэропорт Шереметьево представит развлекательную программу «Аэропорт как искусство» в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств», которая состоится 3 ноября 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта Шереметьево.

«Шереметьево приглашает провести «улетную» «Ночь искусств»: выставки, экскурсии, спектакли, перформансы и концерты», - говорится в сообщении.

Программа арт-акций в терминале F начнется с открытия выставки народного художника России А.Н. Бурганова – автора памятника А.С. Пушкину в Шереметьеве. Экспозиция под названием «Полет» специально подготовлена к 60-летнему юбилею аэропорта и посвящена первому рейсу, обслуженному в Шереметьеве 11 августа 1959 года.

В Музее истории Шереметьево состоится открытие совместной с музеем «Аэрофлота» выставки «Из прошлого в настоящее. Взгляд в будущее». Директор музея «Аэрофлота» расскажет гостям о развитии сервиса авиаперевозчика с 60 годов до наших дней.

В терминале Е программа стартует с открытия выставки «Тема пушкинских сказок в народных промыслах России» – в атриуме терминала у памятника А.С. Пушкину. В экспозиции будут представлены экспонаты Музея янтаря, предметы с образцами Гжели, Жостовской, Семеновской, Палехской росписей, созданных по мотивам творчества А.С. Пушкина.

В терминале В гости смогут присоединиться к интерактивному перформансу на авиационную тему с участием студентов Института современного искусства и Московского художественно-промышленного института. А симфонический оркестр НИУ ВШЭ представит тематическую музыкальную программу «Кристалл чистых эмоций».

Также в рамках мероприятия гостей ждут разнообразные экскурсии по аэропорту, мастер-классы и лекции от популярных блогеров-споттеров, ярмарка промыслов России, выступление Московского государственного академического театра танца «Гжель», музыкально-поэтический спектакль «Пушкин навсегда» и постановка с участием выпускников Московского театрального колледжа Олега Табакова.