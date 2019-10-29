РИАМО - 29 окт. Сотрудники Госжилинспекции Подмосковья за неделю обработали 6,5 тысяч заявок, поступивших через Единую диспетчерскую службу (ЕДС), говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Число поступивших снизилось на 20% по сравнению с позапрошлой неделей. В этот раз жители Подмосковья чаще обращались в ЕДС по вопросам ненадлежащего состояния подъездов — плохой уборки, неисправного освещения, разрушения отделки стен и потолков.

«Обращения на тему уборки подъездов наряду с предоставлением отопления находятся на особом контроле Госжилинспекции. Количество обращений по вопросу отсутствующего либо некачественного отопления за неделю снизилось более чем на 40%. Лидерами по снижению количества заявок в этой категории являются Подольск, Богородский и Коломенский округа», - отмечается в материале.

По итогам работы за прошлую неделю из Краснознаменска, Луховиц, Озер и Серпухова муниципальных образований не поступило ни одной жалобы на качество услуг по отоплению. Также никто не жаловался на уборку подъездов в девяти городских округах — Зарайске, Коломенском округе, Красноармейск, Можайском округе, Молодежном, Серпухове, Ступине, Талдомском округе и Фрязине.

В целом количество обращений по вопросу качества уборки подъездов за неделю уменьшилось на 14%. Здесь наивысшие показатели у Раменского, Ленинского и Наро-Фоминского округов.

С 1 ноября в Подмосковье начнется реализация плана-графика систематических осмотров 2 тысяч многоквартирных домов в целях профилактики нарушений жилищного законодательства при прохождении отопительного периода 2019-2020 годов.