РИАМО - 29 окт. Вечером во вторник в Москве ожидаются серьезные пробки, москвичам и гостям столицы советуют пересесть на метро, сообщается в официальном Twitter-аккаунте ЦОДД.

«Движение в Москве сегодня плотное. Влияют похолодание, провоцирующее много мелких ДТП, дождь, временные ограничения в центре и ремонтные работы в разных частях города», — говорится в сообщении.

Вечером, особенно если вы куда-то спешите, лучше выбрать метро, заключается в сообщении.

Ранее московским водителям в связи с похолоданием посоветовали не тянуть с заменой резины на зимнюю.