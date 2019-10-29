РИАМО - 29 окт. На реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» в Подмосковье в 2019 году направлено около 13 миллиардов рублей, из которых 10,1 миллиарда рублей выделено из бюджета Московской области, остальное – из федерального бюджета, говорится в сообщении пресс-службы министерства финансов и экономики региона.

«В этом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» заключены контракты на благоустройство 50 общественных территорий, из них уже завершены работы по 19 территориям, шесть территорий находятся в высокой стадии готовности – более 90%», – сказала министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова.

Работы завершены по 19 территориям в городских округах: Волоколамский, Домодедово, Королев, Наро-Фоминский, Сергиево-Посадский (Пересвет), Солнечногорск, Щелково, Электросталь, Звездный городок, Красногорск, Шаховская, Власиха, Серебряные Пруды, Пушкинский (Софрино), Молодежный.

В высокой стадии готовности находятся территории в округах: Коломенский, Богородский, Серпухов, Власиха.

В Одинцовском городском округе в рамках реализации нацпроекта идет строительство школы на 1350 мест, ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь 2019 года. Степень готовности объекта – 72%. Ведутся работы по благоустройству прилегающей территории, по внутренним инженерным сетям, по внутриплощадочным сетям, начаты внутренние отделочные работы.

Основными целями национального проекта «Жилье и городская среда» является повышение среднего значения индекса качества городской среды и увеличение количества городов с благоприятной городской средой.