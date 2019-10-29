РИАМО - 29 окт. Президент России Владимир Путин открыл памятник бывшему премьер-министру и министру иностранных дел РФ Евгению Примакову в Москве, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

В церемонии открытия памятника принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

Церемония состоялась во вторник и была приурочена к 90-летию со дня рождения политика. Монумент установили на Смоленской-Сенной пло­щади, в сквере напротив здания МИДа России.

«Автор скульптуры – народный художник России Георгий Франгулян. Проект ее создания и установки профинансирован благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт». Скульптурная композиция представляет собой бронзовую фигуру Е.М. Примакова высотой 4 метра на бронзовом постаменте высотой 2 метра», — говорится в сообщении.

Четыре колонны памятника символизируют достижения Примакова как руководителя службы внешней разведки, министра иностранных дел, председателя правительства России, ученого-экономиста и востоковеда-арабиста. Три квадрата у основания означают «ход конем» - сложные дипломатические комбинации. А разворот фигуры означает разворот самолета премьера над Атлантическим морем в 1999 году, когда борт, направлявшийся в США, вернулся в Москву после новости о начале военной операции НАТО в Югославии.

Общий размер памятника – 24 на 25 метров. Также был благоустроен сквер, где он располагается. Сделаны новые тротуары, газоны, появилась остановка общественного транспорта.

Евгений Примаков - государственный и общественный деятель, академик и дипломат. Возглавлял Службу внешней разведки, был министром иностранных дел и премьер-министром России, с 2001 по 2011 годы занимал пост президента Торгово-промышленной палаты. Примаков родился в 1929 году, скончался 26 июня 2015 года в Москве на 86-м году жизни.