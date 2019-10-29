РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 окт. Подрядчик отремонтировал отмостки трех многоквартирных домов в микрорайоне Львовский Подольска, сообщается в группе «Территориальный отдел в микрорайоне Львовский» в соцсети «ВКонтакте».

«В рамках капитального ремонта в микрорайоне Львовский подрядной организацией выполнены работы по ремонту отмосток многоквартирных домов по адресам: улица Горького, дом №3; улица Магистральная, дом №5; улица Московская, дом №3А», – говорится в сообщении.

Рабочие в настоящее время приступают к аналогичному ремонту дома №2 по улице Железнодорожная и ремонту кровли дома №2А по улице Московская.