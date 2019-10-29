РИАМО – 29 окт. Центральный банк и министерство финансов РФ представили новую систему добровольных пенсионных накоплений – гарантированный пенсионный план (ГПП), благодаря которой россияне смогут самостоятельно копить на свою негосударственную пенсию, сообщает РИА Новости.

«ГПП позволит россиянам самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке со стороны государства. В частности, пенсионные взносы работников по этой системе в размере не более шести процентов от зарплаты освободят от налога на доходы физических лиц», – говорится в сообщении.

Предусматривается льгота в виде повышающего коэффициента при расчете налога на прибыль для работодателя в случае, если он софинансирует взносы сотрудников, плюс социальный вычет, если работник отчисляет на взносы свыше шести процентов от зарплаты.

Принять участие в гарантированном пенсионном капитале можно будет добровольно. Размер взносов россияне смогут выбирать сами, при этом у них будет возможность постоянно их менять. Система также предусматривает период «охлаждения» продолжительностью полгода, когда можно вернуть перечисленные в систему средства.

Ожидается, что россиян заинтересует новый пенсионный продукт, так как накопленные в нем средства можно будет снять при тяжелых жизненных ситуациях. Кроме того, эти деньги могут передаваться по наследству.