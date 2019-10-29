РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 29 окт. В МУ МВД России «Люберецкое» полицейские провели для старшеклассников День открытых дверей, в ходе которого ребятам рассказали о работе полиции, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» провели акцию «День открытых дверей» для учащихся старших классов одной из школ Люберец. Целью мероприятия является предоставление подросткам полной и достоверной информации о работе полиции, профессиональная ориентация молодежи.

«Стражи порядка рассказали ребятам о порядке и требованиях, предъявляемых к желающим поступить в образовательные учреждения системы МВД России, социальных гарантиях, предоставляемых сотрудникам органов внутренних дел, условиях прохождения службы», – говорится в сообщении.

Школьникам показали фильм, рассказывающий о специфике учебного процесса и подготовке специалистов в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя. Затем для ребят провели экскурсию по музею МУ МВД России «Люберецкое».