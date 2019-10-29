РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 29 окт. В Домодедовской горбольнице в 2020 году запланировано открытие отделения сердечно-сосудистой хирургии, сообщила журналистам главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения Московской области Мария Глезер.

Экскурсию для журналистов по Региональному сосудистому центру Домодедовской ЦГБ провели врачи медучреждения совместно с Глезер во вторник в рамках Всемирного дня борьбы с инсультом.

«Я думаю, что мы не остановимся на достигнутых целях. Планируем, что через год, если все сложится, мы будем открывать здесь отделение сердечно-сосудистой хирургии», – сказала Глезер.

Всего в Московской области запланировано три таких отделения: в Домодедове, Красногорске и Мытищах. Их открытие позволит в полном объеме оказывать любую помощь, включая коронарное шунтирование, которое пока возможно сделать только в федеральных сосудистых центрах.

Региональный сосудистый центр ДЦГБ обслуживает население Домодедова, а также Ступина, Каширы, Раменского, Видного, Серебряных прудов и городского округа Озеры. За 9 месяцев 2019 года здесь проведено порядка 1,5 тысячи операций, в том числе стентирование коронарных сосудов, баллонная ангиопластика, тромбоаспирации, установки кардиостимуляторов и другие.

На сегодняшний день отделение рентгенхиругических методов диагностики и лечения городского округа Домодедово занимает стойкие лидирующие позиции по оказанию высокотехнологической медицинской помощи в Московской области.